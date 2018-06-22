На Донбасі пошкоджено водогін: водопостачання понад мільйона жителів під загрозою
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Пошкодження Південно-Донбаського водогону в районі міста Ясинуватої зафіксували в результаті супутникового дослідження тимчасово окупованої території Донецької області. Про це повідомила прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, передає УНН.
"В результаті супутникового дослідження тимчасово окупованої території Донецької області було зафіксовано значне пошкодження Південно-Донбаського водогону. Зокрема, на супутникових знімках видно заповнення водою кар'єра площею водної поверхні близько 24 000 м² (станом на 09.04.2018) в районі Ясинуватської розв'язки (1 400 м від Донецької фільтрувальної станції). Також на знімках зафіксовано заболочування території поблизу траси водогону", - йдеться в повідомленні.
У МТОТ припускають, що пошкодження Південно-Донбаського водогону в районі промислової зони м. Авдіївка Донецької області виникли внаслідок застосування важкого озброєння.
"На супутникових знімках 2018 року можна побачити значний водовилив, якого не було у 2016 році. Це в свою чергу негативно впливає на забезпечення водою населення як на окупованих територіях (м. Докучаєвськ) так і на підконтрольних Уряду України територіях (Маріуполь, Волноваха, Вугледар, Новотроїцьке). Внаслідок значного витоку води до кар'єру існує загроза подачі питної води для 1,3 мільйонів мирного населення", - зазначили у Міністерстві.
Нагадаємо, жителі кількох районів Дніпра залишилися без води через масштабну аварію на магістральному трубопроводі.