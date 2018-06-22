На Донбассе поврежден водопровод: водоснабжение более миллиона жителей под угрозой
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Повреждение Юго-Донбасского водопровода в районе города Ясиноватой зафиксировали в результате спутникового исследования временно оккупированной территории Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, передает УНН.
"В результате спутникового исследования временно оккупированной территории Донецкой области было зафиксировано значительное повреждение Юго-Донбасского водопровода. В частности, на спутниковых снимках видно заполнение водой карьера площадью водной поверхности около 24 000 м² (по состоянию на 09.04.2018) в районе Ясиноватского развязки (1400 м от Донецкой фильтровальной станции). Также на снимках зафиксировано заболачивание территории вблизи трассы водопровода", - говорится в сообщении.
В МТОТ предполагают, что повреждения Юго-Донбасского водопровода в районе промышленной зоны. Авдеевка Донецкой области возникли вследствие применения тяжелого вооружения.
"На спутниковых снимках 2018 года можно увидеть значительный водовылив, которого не было в 2016 году. Это в свою очередь негативно влияет на обеспечение водой населения как на оккупированных территориях (г. Докучаевск), так и на подконтрольных правительству Украины территориях (Мариуполь, Волноваха, Угледар , Новотроицкое). Вследствие значительной утечки воды в карьер существует угроза подачи питьевой воды для 1,3 миллионов мирного населения", - отметили в Министерстве.
Напомним, жители нескольких районов Днепра остались без воды из-за масштабной аварии на магистральном трубопроводе.