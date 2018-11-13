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З окупованого Донбасу намагались провезти пломби ЦВК

З окупованого Донбасу намагались провезти пломби ЦВК

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Прикордонники виявили номерні пломби Центральної виборчої комісії України в автомобілі, що прямував з окупованої території Донбасу. Про це повідомив відділ комунікацій із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України, передає УНН.

“В КПВВ „Новотроїцьке“ військовослужбовці Донецького прикордонного загону під час огляду транспортного засобу, що прибув з тимчасово окупованої території України, виявили номерні пломби ЦВК України”, — йдеться в повідомленні.

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У подальшому громадянина, що їх переміщував, разом зі знахідкою передали співробітникам Служби безпеки України для з’ясування обставин.

Центральна виборча комісія України – постійний колегіальний державний орган, який наділений повноваженнями щодо організації підготовки, проведення виборів президента, народних депутатів, депутатів Верховної Ради АР Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, голів громад, організації всеукраїнського і місцевих референдумів у порядку та в межах, встановлених законами України.

Нагадаємо, фальсифікації даних на сервері ЦВК під час президентських виборів у 2004 році спричинили масові протести, відомі під назвою Помаранчевої революції. 21 листопада 2004 року Центральна виборча комісія України оголосила попередні результати другого туру президентських виборів, згідно з якими з перевагою в 3% переміг Віктор Янукович, який був на той час прем'єр-міністром. 

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Масові протести завершилися скасуванням постанови ЦВК Верховним судом і призначенням повторних виборів. У результаті перемогу на президентських виборах в 2004 році отримав Віктор Ющенко.

Повертаючись до нинішньої ситуації, нагадаємо, що ЦВК визначила статус нинішніх "виборів" на окупованому Донбасі як нелегітимний

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