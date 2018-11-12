У ЦВК назвали "вибори" у ОРДЛО нелегітимними
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Центральна виборча комісія України випустила офіційну заяву, якою визначила статус “виборів” на окупованому Донбасі як незаконний. Про це повідомив Відділ взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії, передає УНН.
“Центральна виборча комісія наголошує, що „вибори“, проведені 11 листопада 2018 року на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях України, є нелегітимними”, — йдеться у повідомленні.
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У прес-службі ЦВК наголошують, що вони організовані й проведені в порушення норм Конституції України та виборчого законодавства, всупереч нормам і принципам міжнародного права.
“Внаслідок цього зазначені „вибори“ не породжують будь-якого легітимного результату, тобто не мають жодних правових наслідків”, — підкреслюють у ЦВК.
Відтак, ЦВК категорично заперечує наявність будь-якого юридичного значення цих незаконних та маніпулятивних “виборів”.
“Комісія наголошує, що лише проведення виборів у повній відповідності до українського законодавства та стандартів ОБСЄ із забезпеченням відповідного міжнародного спостереження є запорукою правового результату виборчого процесу”, — підсумовують у ЦВК.
Нагадаємо, Україна займає непохитну позицію щодо проведення виборів у ОРДЛО за українськими законами після виконання мінських домовленностей. Зокрема, організація і проведення законних виборів можливі після виведення російських військових та озброєння, а також взяття під контроль українською стороною свого кордону. Йдеться, передусім, про проведення виборів на Донбасі після введення миротворців.
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6 вересня окупанти оголосили про намір провести “вибори” 11 листопада 2018 року. Фейкові вибори “Д/ЛНР” назвали незаконними Німеччина та Франція, засудили їх у США, ЄС, Великій Британії, НАТО. Польща закликала ввести санкції щодо організаторів “виборів” в ОРДЛО.
Україна вимагає скликати ТКГ через “вибори” в ОРДЛО.