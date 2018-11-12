В ОРДЛО майже завершили підрахунок "голосів" за Пушиліна і Пасічника
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. На тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей майже завершили підрахунок "голосів" на псевдовиборах 11 листопада. В ОРДО ватажок "ДНР" Денис Пушилін набирає 60,9% "голосів" після підрахунку 97,52% "бюлетенів", а в ОРЛО ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник набирає 68,4% "голосів" за підсумками підрахунку 96% "бюлетенів". Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.
"Опрацьовано 97,52% "бюлетенів" з 385 "виборчих" комісій... Пушилін Денис Володимирович Денис Володимирович - 60,9%..." - зазначила Ольга Позднякова, яку у структурі "ДНР" вважають "головою ЦВК".
Така ж "голова ЦВК" у структурі "ЛНР" Олена Кравченко повідомила: "За Леоніда Івановича Пасічника - 68,4%".
Додамо, фейкові вибори "Д/ЛНР" назвали незаконними Німеччина та Франція, засудили їх у США, ЄС, Великій Британії, НАТО. Польща закликала ввести санкції щодо організаторів "виборів" в ОРДЛО.
Україна вимагає скликати ТКГ через "вибори" в ОРДЛО.