В ОРДЛО почти завершили подсчет "голосов" за Пушилина и Пасечника
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей почти завершили подсчет "голосов" на псевдовыборах 11 ноября. В ОРДО главарь "ДНР" Денис Пушилин набирает 60,9% "голосов" после подсчета 97,52% "бюллетеней", а в ОРЛО главарь "ЛНР" Леонид Пасечник набирает 68,4% "голосов" по итогам подсчета 96% "бюллетеней". Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.
"Обработано 97,52% "бюллетеней" из 385 "избирательных" комиссий... Пушилин Денис Владимирович - 60,9%..." - отметила Ольга Позднякова, которую в структуре "ДНР" считают "главой ЦИК".
Такая же "председатель ЦИК" в структуре "ЛНР" Елена Кравченко сообщила: "За Леонида Ивановича Пасечника - 68,4%".
Добавим, фейковые выборы "Д/ЛНР" назвали незаконными Германия и Франция, осудили их в США, ЕС, Великобритании, НАТО. Польша призвала ввести санкции в отношении организаторов "выборов" в ОРДЛО.
Украина требует созвать ТКГ из-за "выборов" в ОРДЛО.