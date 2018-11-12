В ЦИК назвали "выборы" в ОРДЛО нелегитимными
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Центральная избирательная комиссия Украины выпустила официальное заявление, в котором определила статус “выборов” на оккупированном Донбассе как незаконный. Об этом сообщил Отдел взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии, передает УНН.
“Центральная избирательная комиссия отмечает, что ”выборы“, проведенные 11 ноября 2018 года на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины, являются нелегитимными”, — говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Организаторам “выборов” в ОРДЛО грозит пожизненное заключение
В пресс-службе ЦИК отмечают, что они организованы и проведены в нарушение норм Конституции Украины и избирательного законодательства, вопреки нормам и принципам международного права.
“В результате указанные ”выборы“ не порождают какого-либо легитимного результата, то есть не имеют никаких правовых последствий”, — подчеркивают в ЦИК.
Следовательно, ЦИК категорически отрицает наличие какого-либо юридического значения этих незаконных и манипулятивных “выборов”.
“Комиссия отмечает, что только проведение выборов в полном соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ с обеспечением соответствующего международного наблюдения является залогом правового результата избирательного процесса”, — подытоживают в ЦИК.
Напомним, Украина занимает непоколебимую позицию относительно проведения выборов в ОРДЛО по украинским законам после выполнения минских договоренностей. В частности, организация и проведение законных выборов возможны после вывода российских военных и вооружения, а также взятия под контроль украинской стороной своей границы. Речь идет, прежде всего, о проведении выборов на Донбассе после введения миротворцев.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В СБУ рассказали, что грозит организаторам “выборов” в ОРДЛО
6 сентября оккупанты объявили о намерении провести “выборы” 11 ноября 2018 года. Фейковые выборы “Д/ЛНР” назвали незаконными ФРГ и Франция осудили их в США, ЕС, Великобритании, НАТО. Польша призвала ввести санкции в отношении организаторов “выборов” в ОРДЛО.
Украина требует созвать ТКГ из-за “выборов” в ОРДЛО.