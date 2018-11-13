С оккупированного Донбасса пытались провезти пломбы ЦИК
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Пограничники обнаружили номерные пломбы Центральной избирательной комиссии Украины в автомобиле, следовавшем с оккупированной территории Донбасса. Об этом сообщил отдел коммуникаций со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
“На КПВВ ”Новотроицкое“ военнослужащие Донецкого пограничного отряда во время осмотра транспортного средства, прибывшего из временно оккупированной территории Украины, обнаружили номерные пломбы ЦИК Украины”, — говорится в сообщении.
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В дальнейшем гражданина, который их перемещал, вместе с находкой передали сотрудникам Службы безопасности Украины для выяснения обстоятельств.
Центральная избирательная комиссия Украины — постоянный коллегиальный государственный орган, который наделен полномочиями по организации подготовки, проведению выборов президента, народных депутатов, депутатов Верховной Рады АР Крым, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, председателей общин, организации всеукраинского и местных референдумов в порядке и в пределах, установленных законами Украины.
Напомним, фальсификации данных на сервере ЦИК во время президентских выборов в 2004 году вызвали массовые протесты, известные под названием Оранжевой революции. 21 ноября 2004 года Центральная избирательная комиссия Украины объявила предварительные результаты второго тура президентских выборов, согласно которым с преимуществом в 3% победил Виктор Янукович, который был в то время премьер-министром.
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Массовые протесты завершились отменой постановления ЦИК Верховным судом и назначением повторных выборов. В результате победу на президентских выборах в 2004 году получил Виктор Ющенко.
Возвращаясь к нынешней ситуации, напомним, что ЦИК определила статус нынешних “выборов” на оккупированном Донбассе как нелегитимный.