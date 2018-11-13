С оккупированного Донбасса пытались провезти пломбы ЦИК

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107257 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 114521 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 152460 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 146335 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137361 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128629 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172559 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118112 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141666 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145416 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С оккупированного Донбасса пытались провезти пломбы ЦИК

С оккупированного Донбасса пытались провезти пломбы ЦИК

Киев  •  УНН

 • 11211 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Пограничники обнаружили номерные пломбы Центральной избирательной комиссии Украины в автомобиле, следовавшем с оккупированной территории Донбасса. Об этом сообщил отдел коммуникаций со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

“На КПВВ ”Новотроицкое“ военнослужащие Донецкого пограничного отряда во время осмотра транспортного средства, прибывшего из временно оккупированной территории Украины, обнаружили номерные пломбы ЦИК Украины”, — говорится в сообщении.

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В дальнейшем гражданина, который их перемещал, вместе с находкой передали сотрудникам Службы безопасности Украины для выяснения обстоятельств.

Центральная избирательная комиссия Украины — постоянный коллегиальный государственный орган, который наделен полномочиями по организации подготовки, проведению выборов президента, народных депутатов, депутатов Верховной Рады АР Крым, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, председателей общин, организации всеукраинского и местных референдумов в порядке и в пределах, установленных законами Украины.

Напомним, фальсификации данных на сервере ЦИК во время президентских выборов в 2004 году вызвали массовые протесты, известные под названием Оранжевой революции. 21 ноября 2004 года Центральная избирательная комиссия Украины объявила предварительные результаты второго тура президентских выборов, согласно которым с преимуществом в 3% победил Виктор Янукович, который был в то время премьер-министром. 

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Массовые протесты завершились отменой постановления ЦИК Верховным судом и назначением повторных выборов. В результате победу на президентских выборах в 2004 году получил Виктор Ющенко.

Возвращаясь к нынешней ситуации, напомним, что ЦИК определила статус нынешних “выборов” на оккупированном Донбассе как нелегитимный.

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