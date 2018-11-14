СБУ запустила платформу по противодействию кибератакам на выборах 2019 года
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. СБУ усиливает защиту информационно-телекоммуникационных систем органов местного самоуправления. Соответствующий Меморандум был подписан с Днепровским городским советом. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.
“В рамках подписанного с Днепровским городским советом Меморандума по использованию платформы MISP-UA специалистами СБУ обеспечен обмен технологической информацией об имеющихся и потенциальных киберугрозах в режиме реального времени”, — говорится в сообщении.
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СБУ пошла на внедрение платформы MISP-UA в связи с запланированными в 2019 году выборами Президента Украины и народных депутатов Верховной Рады Украины, во время которых ожидается несанкционированное вмешательство и кибератаки со стороны российских спецслужб. Также киберохрана СБУ подчеркивает, что технология будет способствовать эффективному реагированию на кибернетические атаки, прежде всего высокой степени сложности.
Платформу с открытым программным кодом MISP (Malware Information Sharing Platform) создали сотрудники Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ. Она обеспечивает сбор и обработку информации об инцидентах кибербезопасности и обмен техническими данными об идентификаторах компрометации информационных систем объектов критической инфраструктуры между субъектами сектора безопасности в режиме реального времени.
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MISP платформа широко используется во всем мире, а также соответствует международным стандартам ЕС и НАТО и применяется основными международными субъектами в сфере кибербезопасности FIRST, CIRCL, CiviCERT, NATO NCI Agency.
В этом году российские спецслужбы осуществили 35 хакерских атак на объекты критической инфраструктуры. Были получены очередные доказательства причастности России к кибератакам против Украины. Кроме того, за последние 5 лет виды кибератак на Украине эволюционировали.
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Последний раз серьезное нападение наблюдалось в июле 2018 во время остановки поставок хлора на водоочистные станции. Тогда СБУ предупредила кибератаку на стратегически важный объект.
Напомним, 13 ноября из оккупированного Донбасса пытались провезти пломбы ЦИК. Также СБУ остановила попытки криминалитета “расшатать ситуацию” накануне президентских выборов.