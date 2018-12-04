СБУ предотвратила кибератаку на украинские суды со стороны России
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Сотрудники СБУ блокировали попытку российских спецслужб провести масштабную кибератаку на информационно-телекоммуникационные системы Судебной власти Украины. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
"Специалисты СБУ зафиксировали, что кибератака началась через рассылку по электронной почте зараженных вирусом поддельных бухгалтерских документов. После открытия файлов на компьютеры скрыто загружалось вредоносное программное обеспечение для несанкционированного вмешательства в судебные информационные системы и похищения служебной информации", - говорится в сообщении.
Как отметили в СБУ, установлено, что "обнаруженная вирусная программа соединялась с контрольно-командных серверов, которые имеют, в частности, российские IP-адреса". По заключению специалистов, замысел спецслужб РФ заключался в блокировании устойчивого функционирования судебной информационной системы Украины.
Напомним, координатор проектов ОБСЕ предоставил ЦИК оборудование и программное обеспечение для усиления кибернетической безопасности.