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Предприниматели с помощью российских программ похитили базы данных более 100 госпредприятий

Киев • УНН

 • 11329 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Во Львове, сотрудниками Службы безопасности Украины были разоблачены предприниматели, которые с помощью российских программ получили доступ к информационно-телекоммуникационным системам более ста государственных и военных учреждений, предприятий и организаций. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Предприниматели с помощью российских программ похитили базы данных более 100 госпредприятий

"Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили коммерческую структуру, с помощью запрещенного в Украине программного обеспечения "Парус" и "Афина", которые внесены в санкционный список в соответствии с Указом Президента, завладела базами данных и массивами информации, принадлежащих государственным учреждениям, воинским подразделениям и предприятиям во Львовской области", - говорится в сообщении.

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Было установлено, что коммерсанты легально обслуживали программное обеспечение этих учреждений. Однако во время выполнения работ они устанавливали запрещенные программы для копирования информации.

"Использование этих вредоносных программ позволило злоумышленникам несанкционированно получить доступ к информационно-телекоммуникационным системам более ста государственных и военных учреждений, предприятий и организаций", - пояснили в ведомстве.

В ходе следственно-розыскных действий у коммерсантов были обнаружены похищенные базы данных, принадлежащих военным частям и государственным учреждениям региона.

В ведомстве отметили, что программное обеспечение "Парус" и "Афина" распространяется и обновляется с серверов, которые территориально расположены в РФ, из-за действий злоумышленников созданы предпосылки для утечки информации с ограниченным доступом. Похищенные, с помощью российских программ, базы данных стали доступными для страны-агрессора и могут быть использованы в ущерб национальной безопасности государства.

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На данный момент проводятся следственные действия под процессуальным руководством прокуратуры во Львовской области в пределах начатого уголовного производства по ст. 359 Уголовного кодекса Украины. В частности проверяется версия о передаче незаконно скопированных данных к спецслужбам страны-агрессора.

Напомним, сотрудники СБУ блокировали попытку российских спецслужб провести масштабную кибератаку на информационно-телекоммуникационные системы Судебной власти Украины.

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