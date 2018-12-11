СБУ затримала одного із заколотників "руської весни"

“Контррозвідники Служби безпеки під час спецоперації затримали одного з організаторів та активних учасників масових заворушень у Луганську навесні 2014 року”, — йдеться у повідомленні.

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Співробітники спецслужби встановили, що мешканець Луганська примкнув до проросійських рухів “Антимайдан” та “Армия Юго-Востока” фактично від моменту їх створення та 6 квітня 2014 року брав активну участь у штурмі, захопленні та утриманні адміністративної будівлі УСБУ в Луганській області. Надалі він брав участь у бойових діях проти українських військових у складі незаконних збройних формувань, зокрема “козачих” НЗФ та у банді “Бетмен”, куди потрапив завдяки своїм зв’язкам з ФСБ РФ.

У квітні 2015 року через конфлікт з ватажками бандформувань, зловмисник залишив бойовиків та тривалий час проживав у тимчасово окупованому Луганську, перебиваючись випадковими заробітками.

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Понад чотири роки він перебував у розшуку за обвинуваченням у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 262, ч.1 ст. 341 Кримінального кодексу України.

Оперативники спецслужби затримали колишнього бойовика на підконтрольній українській владі території Донбасу.

Наразі бойовику оголошено про підозру у посяганні на територіальну цілісність та недоторканість України, тобто скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Зловмисник дає правоохоронцям свідчення стосовно інших осіб, причетних до підготовки та ініціювання обставин захоплення будівлі Луганського Управління СБУ та його арсеналу, формування окупаційної адміністрації РФ та російсько-сепаратистських збройних формувань, а також своїх контактів з представниками спеціальних служб країни-агресора.

Триває досудове слідство.

Нагадаємо, 17 грудня 2016 року СБУ завершило слідство стосовно одного з організаторів захоплення будівлі УСБУ в Донецькій області.

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Євромайдан або Революція гідності тривала по всій країні з 21 листопада 2013 року до кінця лютого 2014 року. Мітингувальникам протистояли правоохоронні органи, серед них — спецпідрозділ “Беркут”, а також парамілітарні загони озброєних спортсменів (тітушки). За час Євромайдану загинуло понад 100 людей, сотні дістали поранення.

Збройний конфлікт на сході України почався у квітні 2014 року. Бойові дії відбуваються між Збройними силами України та проросійськими бойовиками, які контролюють частину Донецької і Луганської областей.

Росія анексувала Крим і Севастополь після силової блокади українських військових частин і незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Дану сецесію засуджує Україна і більшість країн світу.