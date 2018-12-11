СБУ задержала одного из застрельщиков "русской весны"

“Контрразведчики Службы безопасности в ходе спецоперации задержали одного из организаторов и активных участников массовых беспорядков в Луганске весной 2014 года”, — говорится в сообщении.

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Сотрудники спецслужбы установили, что житель Луганска примкнул к пророссийским движениям “Антимайдан” и “Армия Юго-Востока” фактически с момента их создания и 6 апреля 2014 года принимал активное участие в штурме, захвате и удержании административного здания УСБУ в Луганской области. В дальнейшем он участвовал в боевых действиях против украинских военных в составе незаконных вооруженных формирований, в частности “казачьих” НВФ и в банде “Бэтмен”, куда попал благодаря своим связям с ФСБ РФ.

В апреле 2015 года из-за конфликта с главарями бандформирований, злоумышленник покинул боевиков и длительное время проживал во временно оккупированном Луганске, перебиваясь случайными заработками.

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Более четырех лет он находился в розыске по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 262, ч.1 ст. 341 Уголовного кодекса Украины.

Оперативники спецслужбы задержали бывшего боевика на подконтрольной украинскому власти территории Донбасса.

Сейчас боевику объявлено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, то есть совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Злоумышленник дает правоохранителям свидетельства в отношении других лиц, причастных к подготовке и инициированию обстоятельств захвата здания Луганского Управления СБУ и его арсенала, формирование оккупационной администрации РФ и русско-сепаратистских вооруженных формирований, а также контактов с представителями спецслужб страны-агрессора.

Продолжается досудебное следствие.

Напомним, 17 декабря 2016 года СБУ завершило следствие в отношении одного из организаторов захвата здания УСБУ в Донецкой области.

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Евромайдан или Революция достоинства продолжалась по всей стране с 21 ноября 2013 до конца февраля 2014 года. Митингующим противостояли правоохранительные органы, среди них — спецподразделение “Беркут”, а также парамилитарные отряды вооруженных спортсменов (титушки). За время Евромайдана погибли более 100 человек, сотни получили ранения.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия происходят между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских военных частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Данную сецессию осуждает Украина и большинство стран мира.