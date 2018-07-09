Майор запасу ЗСУ отримав 14 років тюрми за шпигунство на користь Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. До чотирнадцяти років позбавлення волі засуджено колишнього заступника військового комісара, який працював на спецслужби РФ. Про це повідомив прес-центр СБУ, передає УНН.
“Суд визнав зрадника винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України, і призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 14 років, а також позбавив військового звання „майор“”, — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що майор запасу ЗСУ з початком російської агресії у 2014 році переїхав на постійне місце проживання до РФ. Там він був завербований кадровим співробітником російської військової розвідки.
Від свого куратора із ГУ ГШ ЗС РФ зловмисник отримав завдання повернутися до України для вербування військовослужбовця ЗСУ. Він мав організувати збір та передачу російській військовій розвідці відомостей про проведення мобілізації сил АТО у Донецької області, перелік, структури та дислокацію підрозділів ЗСУ, які виконують завдання у районі Маріуполя, стан бойової та мобілізаційної готовності військ оперативного командування “Захід”, що мають державну таємницю.
Зрадник спробував завербувати одного із військових офіцерів. Оперативники спецслужби затримали колишнього заступника військового комісара у жовтні 2016 року в селищі Гоща на Рівненщині під час спроби отримати від українського військовослужбовця за грошову винагороду секретні документи з бойової та мобілізаційної готовності військ ОК “Захід”.
Вирок набув законної чинності.
Нагадаємо, громадянина Ісламської республіки Іран засудили до 11 років тюрми за шпигунство у сфері секретних озброєнь України.