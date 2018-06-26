Іранцеві дали 11 років за шпигунство у сфері секретних озброєнь

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КИЇВ. 26 червня. УНН. Прокуратура Харківської області домоглася засудження іноземного шпигуна до 11 років позбавлення волі. Про це повідомила прес-служба Генеральної прокуратури України, передає УНН

“Прокуратура Харківської області довела провину громадянина Ісламської республіки Іран у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 114 КК України (шпигунство). Орджонікідзевський районний суд м. Харкова підтримав позицію прокурорів та призначив (громадянину Ісламської Республіки Іран) покарання у вигляді 11 років позбавлення волі”, — повідомив керівник відділу обласної прокуратури Павло Угровецький.

Як зазначається, інформація про 30-річного аспіранта одного з вишів Харкова надійшла до СБУ у серпні 2016 року. Згідно з оперативними даними, іноземний студент зустрічався зі співробітником наукової установи, одним з напрямків роботи якої є дослідження у військовій сфері. Під час зустрічей він намагався випитати інформацію, яка містить державну таємницю. У решті-решт іноземець домовився з науковим співробітником, що останній продасть йому певні наукові роботи.

Однак, науковий співробітник повідомив про таку комерційну пропозицію українські спецслужби та під час продажу нібито наукової роботи аспірант був затриманий.

Свою провину обвинувачуваний так і не визнав, проте зібраних на стадії досудового слідства доказів було достатньо для винесення вироку.

Вирок Орджонікідзевського районного суду м. Харкова було оголошено 25 червня 2018 року. Рішення суду не набуло чинності, оскільки триває час на апеляційне оскарження.

Нагадаємо, СБУ не допустила створення “брудної бомби” із виробленого в 1930-тих роках радію.

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