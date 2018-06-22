СБУ не допустила створення "брудної бомби" із виробленого в 1930-тих роках радію

“Оперативники спецслужби встановили, що учасники організованого угруповання готували незаконну оборудку з продажу радіоактивного матеріалу Радій-226 (компонент „брудної бомби“), ввезеного в Україну контрабандою з однієї із країн Центральної Європи. Правоохоронці виявили спеціально облаштовану на приватному подвір’ї схованку на глибині понад два метри. Фахівці вилучили з неї контейнер циліндричної форми, в якому й зберігалася радіоактивна речовина”, — йдеться в повідомленні.

Як зазначається, контррозвідники СБУ із залученням спецпідрозділу ЦСО “А” затримали шістьох учасників організованого угруповання. Трьом з них оголошено про підозру в скоєнні злочину за ч. 3 ст. 265 ККУ (Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами) та судом обрано щодо них запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

У результаті слідчі встановили співучасників злочину, причетних до незаконного обігу радіоактивних матеріалів. Наразі з’ясовується їх роль у оборудці.

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Вилучену речовину було направлено до Інституту ядерних досліджень НАН України, де після проведеної експертизи її було ідентифіковано Радій-226.

Встановлено джерело походження радіоактивної речовини — вона вироблена у 1930-х роках Чехословацькою компанією Radiumchema. Завдяки спільним невідкладним діям СБУ та задіяним державним органам локалізовано можливі негативні наслідки для життя і здоров’я населення. Триває досудове слідство.

За висновками експертів Радій-226 у такій кількості є потужним джерелом гамма-випромінювання, без екранування і належного зберігання міг призвести до радіоактивного зараження людей та місцевості. Потрапляння речовини з контейнера на відкриту територію призвело б до зараження 20 га. Перебування цієї радіоактивної речовини у незаконному обігу становить істотну суспільну небезпеку для життя і здоров’я населення та могло створити екологічну безпеку в Україні.

Використання Радію-226 зловмисниками у терористичних та екстремістських цілях як компоненту для вибухового пристрою так званої “брудної бомби” могло спричинити катастрофічні наслідки на міжнародному рівні.

Як раніше повідомляв УНН, затоплення шахти “Юнком”, де у 1979 році було здійснене підземне ядерне випробування, становить загрозу для акваторії внутрішніх морів континенту і навіть світового океану.