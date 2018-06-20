Затоплення шахти "Юнком" може вплинути на весь світовий океан – МінТОТ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Затоплення шахти "Юнком" в Донецькій області може вплинути на весь світовий океан. Про це під час презентації "Щорічника Sipri 2016: озброєння роззброєння та міжнародна безпека" повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак, передає УНН.

"Сьогодні шахти затоплюються, і у нас є підозра, що радіонукліди вийдуть на поверхню і вони будуть впливати не тільки на ту територію, яка сьогодні під контролем України, на окуповану територію, на територію РФ, може впливати на Азовське море, а далі Чорне і весь світовий океан", - повідомив Гримчак.

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Раніше міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак повідомив, що на непідконтрольних територіях України 36 шахт затоплені і вже не підлягають відновленню.

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