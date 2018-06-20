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Затопление шахты "Юнком" может повлиять на весь мировой океан - МинВОТ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 июня. УНН. Затопление шахты "Юнком" в Донецкой области может повлиять на весь мировой океан. Об этом во время презентации "Ежегодника Sipri 2016: вооружение разоружения и международная безопасность" сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак, передает УНН.

"Сегодня шахты затапливаются, и у нас есть подозрение, что радионуклиды выйдут на поверхность и они будут влиять не только на ту территорию, которая сегодня под контролем Украины, на оккупированную территорию, на территорию РФ, может влиять на Азовское море, а дальше Черное и весь мировой океан", - сообщил Грымчак.

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Ранее министр экологии и природных ресурсов Семерак сообщил, что на неподконтрольных территориях Украины 36 шахт затоплены и уже не подлежат восстановлению.

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