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СБУ не допустила создание "грязной бомбы" из произведенного в 1930-тых годах радия

СБУ не допустила создание "грязной бомбы" из произведенного в 1930-тых годах радия

Киев  •  УНН

 • 19129 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Сотрудники контрразведки СБУ во время многоэтапной спецоперации пресекли реализацию в нашей стране радиоактивного вещества Радий-226. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.

“Оперативники спецслужбы установили, что участники организованной группировки готовили незаконную сделку по продаже радиоактивного материала Радий-226 (компонент ”грязной бомбы“), ввозимого в Украину контрабандой из одной из стран Центральной Европы. Правоохранители обнаружили специально обустроенный на частном дворе тайник на глубине более двух метров. Специалисты изъяли из него контейнер цилиндрической формы, в котором и хранилось радиоактивное вещество”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, контрразведчики СБУ с привлечением спецподразделения ЦСО “А” задержали шестерых участников организованной группировки. Трем из них объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 265 УК (незаконное обращение с радиоактивными материалами) и судом избрана в отношении них мера пресечения в виде содержания под стражей.

В результате следователи установили соучастников преступления, причастных к незаконному обороту радиоактивных материалов. Сейчас выясняется их роль в сделке.

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Изъятое вещество было направлено в Институт ядерных исследований НАН Украины, где после проведенной экспертизы ее  идентифицировали как Радий-226.

Установлен источник происхождения радиоактивного вещества — оно ​​произведено в 1930-х годах Чехословацкой компанией Radiumchema. Благодаря совместным безотлагательным действиям СБУ и задействованным государственным органам были локализованы возможные негативные последствия для жизни и здоровья населения. Продолжается досудебное следствие.

По заключению экспертов Радий-226 в таком количестве является мощным источником гамма-излучения, без экранирования и надлежащего хранения он может привести к радиоактивному заражению людей и местности. Попадание вещества из контейнера на открытую территорию привело бы к заражению 20 га. Пребывание этого радиоактивного вещества в незаконном обороте составляет существенную общественную опасность для жизни и здоровья населения и могло создать экологическую опасность в Украине.

Использование Радия-226 злоумышленниками в террористических и экстремистских целях как компонента для взрывного устройства так называемой “грязной бомбы” могло повлечь катастрофические последствия на международном уровне.

Как ранее сообщал УНН, затопление шахты “Юнком”, где в 1979 году было совершено подземное ядерное испытание, представляет угрозу для акватории внутренних морей континента и даже мирового океана.

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