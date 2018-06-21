Під видом пестицидів з ЄС до України завезли невідомі отрутохімікати з Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Правоохоронці припинили незаконний канал постачання з Китаю засобів захисту рослин невідомого походження та складу, які завозились в Україну під виглядом якісного європейського продукту. Вони вилучили 139 тонн пестицидів на загальну суму майже 18 млн грн. Про це повідомила пресс-служба прокуратури Київської області, передає УНН.
“Виявлено незаконне ввезення на митну територію України та подальшу реалізацію засобів захисту рослин, які, відповідно до законодавства України, не дозволені до ввезення і продажу та не пройшли обов’язкової державної реєстрації”, — йдеться у повідомленні прокуратури м. Бориспіль.
Як зазначається, з метою прикриття своєї злочинної діяльності, перебуваючи у злочинній змові з службовими особами митних та екологічних органів, приватне підприємство здійснювало закупівлю та постачання на територію України засобів захисту рослин невідомого походження та складу з КНР.
У подальшому, при здійсненні митного оформлення, службовими особами суб’єктів господарювання та митними брокерами до митної декларації вносились недостовірні дані про наявність посвідчення про державну реєстрацію відповідних препаратів, у якому зазначали, що препарати виготовлені на території Євросоюзу.
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При здійсненні розмитнення через Київську митницю, Київську міську митницю та Вінницьку митницю ДФС України співробітники митних та екологічних органів умисно не виявляли очевидну невідповідність засобів захисту рослин, які завозились під виглядом якісних препаратів. Вказане дозволяло безпідставно розмитнювати вантаж невідомого походження та реалізовувати його по всій території України.
У ході досудового розслідування встановлено факти ввезення протягом минулого року 17 найменувань хімікатів невідомого походження, під виглядом якісного європейського продукту, при цьому розмір несплачених обов’язкових платежів до державного бюджету України, які суб’єкт господарювання мав сплатити за державну реєстрацію вказаних препаратів становить понад 1 млн грн.
Правоохоронці провели санкціоновані обшуки у 3 регіонах України, зокрема в приміщеннях регіональних митниць ДФС України, митних та комерційних складах, Мінприроди, а також за місцем реєстрації суб’єктів господарювання, де виявлено та вилучено 139 тон засобів захисту рослин на загальну суму майже 18 млн грн, які імпортовані на територію України без належних дозвільних документів.
Досудове розслідування у рамках провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України триває, перевіряються факти можливого спричинення шкоди довкіллю вказаними хімікатами, які мають незрозумілий хімічний склад.
Раніше повідомлялось, що на території Херсонської області у неналежному стані зберігається близько тисячі тонн непридатних пестицидів.