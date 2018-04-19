На Херсонщині люди дихають отруєним повітрям - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. На території Херсонської області у неналежному стані зберігається близько тисячі тонн непридатних пестицидів. Про це у коментарі УНН розповів голова Херсонської обласної організації “Партії Зелених” Володимир Шелудько.
“Загалом по області підлягає утилізації 968 тонн пестицидів та інших отрутохімікатів. Ці непридатні пестициди дуже забруднюють землі і повітря”, — розповів він.
Свого часу третина непридатних отрутохімікатів області була неякісно затарена, що спричинило витік отрути, зазначив В.Шелудько.
“Внаслідок низької якості виконання робіт по перезатаренню та безконтрольності спочатку з боку державного управління екології, а потім вже новоутворених формувань — департаменту екології ОДА та екологічної інспекції, відсторонення від процесів нагляду за цим процесом з боку санітарно-епідеміологічних служб, природоохоронної прокуратури — майже третина контейнерів образно кажучи „потекла“”, — розповів він.
Херсонські склади зберігання контейнерів розтрощені і пограбовані. Близько 99,9% всіх непридатних отрутохімікатів, які зберігаються в області, — не мають господаря, зазначив В.Шелудько.
“Влада області знає про проблему і час від часу навіть обіцяє навести лад. Коли запал проходить — обіцяне забувається. А жителі Херсонщини тим часом чекають, що влада перестане імітувати тривогу за людей”, — підкреслив він.
Нагадаємо, на початку 2018 року стало відомо про розкриття дніпропетровського отрутомогильника, внаслідок чого отрутохімікати виявилися під Києвом, в смт Калинівка.
Раніше УНН повідомляв, що у сфері утилізації небезпечних відходів експерти фіксують колапс. За час дії мораторію на перевірки бізнесу і відсутності нагляду з боку профільного Міністерства велика частина спецкомпаній перетворилася в безвідповідальних шахраїв, які замість реального знешкодження отрутохімікатів розкидають їх по ярах і лісосмугах країни, відзначають вони.
З 2018 року Мінприроди виведено з-під дії мораторію і дозволено проводити перевірки. Ековідомство цього року планує перевірити 130 утилізаторів небезпечних відходів.