В Минприроды анонсировали массовые проверки на рынке утилизации ядохимикатов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В 2018 году Министерство экологии и природных ресурсов проверит 130 предприятий, имеющих лицензии на обращение с опасными отходами. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в Минприроды.
“В 2018 году в соответствии с утвержденным планом-графиком планируется проверить 130 лицензиатов”, — сообщили в министерстве.
Всего в Украине насчитывается 249 предприятий, имеющих специальные лицензии на обращение с ядохимикатами, поэтому Минприроды за этот год должно проверить чуть больше половины субъектов на рынке.
В прошлом году экологи заявили о катастрофической ситуации на рынке утилизации опасных отходов — более половины предприятий занимаются мошенничеством и вместо обезвреживания ядохимикатов свозят их на стихийные полигоны, отравляя людей.
По официальным данным, в Украине уже накоплено более 5 млрд тонн опасных отходов. До 2017 года в стране действовал мораторий на проверки бизнеса, который нивелировал государственный контроль за экологической ситуацией. Впрочем, в 2018 году правительство предоставило разрешение Минприроды проводить проверки. И теперь экологи ожидают от ведомства упорядочения ситуации на рынке обращения с опасными отходами.