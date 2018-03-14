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В Минприроды анонсировали массовые проверки на рынке утилизации ядохимикатов

В Минприроды анонсировали массовые проверки на рынке утилизации ядохимикатов

Киев  •  УНН

 • 10260 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. В 2018 году Министерство экологии и природных ресурсов проверит 130 предприятий, имеющих лицензии на обращение с опасными отходами. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в Минприроды.

“В 2018 году в соответствии с утвержденным планом-графиком планируется проверить 130 лицензиатов”, — сообщили в министерстве.

Всего в Украине насчитывается 249 предприятий, имеющих специальные лицензии на обращение с ядохимикатами, поэтому Минприроды за этот год должно проверить чуть больше половины субъектов на рынке.

В прошлом году экологи заявили о катастрофической ситуации на рынке утилизации опасных отходов — более половины предприятий занимаются мошенничеством и вместо обезвреживания ядохимикатов свозят их на стихийные полигоны, отравляя людей.

По официальным данным, в Украине уже накоплено более 5 млрд тонн опасных отходов. До 2017 года в стране действовал мораторий на проверки бизнеса, который нивелировал государственный контроль за экологической ситуацией. Впрочем, в 2018 году правительство предоставило разрешение Минприроды проводить проверки. И теперь экологи ожидают от ведомства упорядочения ситуации на рынке обращения с опасными отходами.

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