У Мінприроди анонсували масові перевірки на ринку утилізації отрутохімікатів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У 2018 році Міністерство екології та природних ресурсів перевірить 130 підприємств, що мають ліцензії на поводження із небезпечними відходами. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Мінприроди.
"У 2018 році згідно із затвердженим планом-графіком планується перевірити 130 ліцензіатів", - повідомили у міністерстві.
Загалом в Україні налічується 249 підприємств, що мають спеціальні ліцензії на поводження з отрутохімікатами, тож Мінприроди за цей рік має перевірити трохи більше половини суб’єктів на ринку.
Нагадаємо, минулого року екологи заявили про катастрофічну ситуацію на ринку утилізації небезпечних відходів – більше половини підприємств займаються шахрайством і замість знешкодження отрутохімікатів звозять їх на стихійні полігони, отруюючи людей.
За офіційними даними, в Україні вже накопичено понад 5 млрд тонн небезпечних відходів. До 2017 року в країні діяв мораторій на перевірки бізнесу, який нівелював державний контроль за екологічною ситуацією. Втім, у 2018 році уряд надав дозвіл Мінприроди проводити перевірки. І тепер екологи очікують від ековідомства упорядкування ситуації на ринку поводження з небезпечними відходами.