В Херсонской области люди дышат отравленным воздухом - эксперт

"Всего по области подлежит утилизации 968 тонн пестицидов и других ядохимикатов. Эти непригодные пестициды очень загрязняют землю и воздух", - рассказал он.

В свое время треть непригодных ядохимикатов области была некачественно затарена, что привело к утечке яда, отметил В.Шелудько.

"В результате низкого качества выполнения работ по перезатариванию и бесконтрольности сначала со стороны государственного управления экологии, а потом уже новосозданных формирований - департамента экологии ОГА и экологической инспекции, отстранение от процессов надзора за этим процессом со стороны санитарно-эпидемиологических служб, природоохранной прокуратуры - почти треть контейнеров образно говоря "потекла"", - рассказал он.

Херсонские склады хранения контейнеров разбиты и разграблены. Около 99,9% всех непригодных ядохимикатов, которые хранятся в области, - без хозяина, отметил В.Шелудько.

"Власть области знает о проблеме и иногда даже обещает навести порядок. Когда пыл проходит - обещанное забывается. А жители Херсонской области тем временем ждут, что власть перестанет имитировать тревогу за людей", - подчеркнул он.

Напомним, в начале 2018 года стал известно о раскрытии днепропетровского ядомогильника, вследствие чего ядохимикаты оказались под Киевом, в пгт Калиновка.

Ранее УНН сообщал, что в сфере утилизации опасных отходов эксперты фиксируют коллапс. За время действия моратория на проверки бизнеса и отсутствия надзора со стороны профильного Министерства большая часть спецкомпаний превратилась в безответственных мошенников, которые вместо реального обезвреживания ядохимикатов разбрасывают их по оврагам и лесополосах страны, отмечают они.

С 2018 года Минприроды выведено из-под действия моратория и разрешено проводить проверки. Эковедомство в этом году планирует проверить 130 утилизаторов опасных отходов.