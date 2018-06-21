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Под видом пестицидов из ЕС в Украину завезли неизвестные ядохимикаты из Китая

Под видом пестицидов из ЕС в Украину завезли неизвестные ядохимикаты из Китая

Киев  •  УНН

 • 42052 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Правоохранители пресекли незаконный канал поставки из Китая средств защиты растений неизвестного происхождения и состава, которые завозились в Украину под видом качественного европейского продукта. Они изъяли 139 тонн пестицидов на общую сумму почти 18 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области, передает УНН.

“Выявлен незаконный ввоз на таможенную территорию Украины и дальнейшая реализация средств защиты растений, которые, в соответствии с законодательством Украины, запрещены ко ввозу и продаже и не прошли обязательной государственной регистрации”, — говорится в сообщении прокуратуры г. Борисполь.

Как отмечается, с целью прикрытия своей преступной деятельности, находясь в преступном сговоре с должностными лицами таможенных и экологических органов, частное предприятие осуществляло закупку и поставку на территорию Украины средств защиты растений неизвестного происхождения и состава из КНР.

В дальнейшем, при осуществлении таможенного оформления, должностными лицами субъектов хозяйствования и таможенными брокерами в таможенную декларацию вносились недостоверные данные о наличии свидетельства о государственной регистрации соответствующих препаратов, в котором отмечали, что препараты изготовлены на территории Евросоюза.

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При осуществлении растаможивания через Киевскую таможню, Киевскую городскую таможню и Винницкую таможню ГФС Украины сотрудники таможенных и экологических органов умышленно не обнаруживали явное несоответствие средств защиты растений, которые завозились под видом качественных препаратов. Подобное позволяло безосновательно растамаживать груз неизвестного происхождения и реализовывать его по всей территории Украины.

В ходе досудебного расследования установлены факты ввоза в течение прошлого года 17 наименований химикатов неизвестного происхождения под видом качественного европейского продукта, при этом размер неуплаченных обязательных платежей в государственный бюджет Украины, который субъект хозяйствования должен был оплатить государственную регистрацию указанных препаратов составляет более 1 млн грн.

Правоохранители провели санкционированные обыски в 3 регионах Украины, в частности в помещениях региональных таможен ГФС Украины, таможенных и коммерческих складах, Минприроды, а также по месту регистрации субъектов хозяйствования, где были обнаружены и изъяты 139 тонн средств защиты растений на общую сумму почти 18 млн грн, которые импортированы на территорию Украины без надлежащих разрешительных документов.

Досудебное расследование в рамках производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины продолжается, проверяются факты возможного причинения вреда окружающей среде указанными химикатами, которые имеют непонятный химический состав.

Ранее сообщалось, что на территории Херсонской области в ненадлежащем состоянии хранится около тысячи тонн непригодных пестицидов.

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