СБУ оприлюднила докази використання Росією структур УПЦ МП у гібридній війні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Росія у гібридній війні використовує релігійні структури Московського патріархату. Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ, передає УНН.
"У рамках продовження інформування громадськості про форми і методи російської агресії Служба безпеки України презентує серію спеціальних інформаційних буклетів. Перші два випуски присвячені терористичній діяльності спецслужб РФ в Україні та використанню Росією у гібридній війні релігійних структур Московського патріархату", - йдеться у повідомленні.
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За даними прес-служби, буклети, які видані українською та англійською мовами, містять спеціальні QR-коди, що надають можливість прямого доступу до компільованої інформації про відповідні факти російської злочинної діяльності як викриті СБ України, так і зібрані громадськими активістами.
Як повідомляв УНН, минулого тижня співробітники СБУ у Рівненській області опитали близько двох десятків священиків Сарненьської та Рівненської єпархій УПЦ МП у рамках кримінального провадження, відкритого за фактом державної зради та розпалювання міжрелігійної ворожнечі.