"Миротворець" вніс у базу священиків УПЦ МП
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Сайт “Миротворець” розмістив фото священиків УПЦ МП, які раніше ініціювали у соцмережах “флешмоб” на підтримку “канонічної церкви” і предстоятеля Онуфрія, передає УНН.
Так, сайт розмістив фото та дані настоятеля храму Серафима Саровського в Херсонській єпархії УПЦ протоієрея Геннадія Шкіля, протоієрея Василя Начева, ірхеєрея Віталія Величко та інших священнослужителів, на сторінках яких у соцмережах раніше почали з’являтися пости з їх фотографіями і табличками: “Я підтримую УПЦ, готовий до викликів в СБУ”.
На “Миротворці” також з’явилось оголошення з проханням до всіх учасників “попівсько-роскольницького флешмобу РПЦ самостійно зареєструватись на сайті”.
Як повідомляв УНН, минулого тижня співробітники СБУ у Рівненській області опитали близько двох десятків священиків Сарненьської та Рівненської єпархій УПЦ МП у рамках кримінального провадження, відкритого за фактом державної зради та розпалювання межрелігійної ворожнечі.