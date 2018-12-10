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"Миротворец" внес в базу священников УПЦ МП

Киев • УНН

 • 13947 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Сайт "Миротворец" разместил фото священников УПЦ МП, которые ранее инициировали в соцсетях "флешмоб" в поддержку "канонической церкви" и предстоятеля Онуфрия, передает УНН.

"Миротворец" внес в базу священников УПЦ МП

Так, сайт разместил фото и данные настоятеля храма Серафима Саровского в Херсонской епархии УПЦ протоиерея Геннадия Шкиля, протоиерея Василия Начева, ирхеерея Виталия Величко и других священнослужителей, на страницах которых в соцсетях раньше начали появляться посты с их фотографиями и табличками: "Я поддерживаю УПЦ, готов к вызовам в СБУ".

На "Миротворце" также появилось объявление с просьбой ко всем участникам "поповско-роскольницького флешмоба РПЦ самостоятельно зарегистрироваться на сайте".

Как сообщал УНН, на прошлой неделе сотрудники СБУ в Ровенской области опросили около двух десятков священников Сарненьской и Ровенской епархии УПЦ МП в рамках уголовного производства, открытого по факту государственной измены и разжигания межрелигийнои вражды.

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