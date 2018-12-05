СБУ допитала близько двох десятків священників УПЦ МП
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Співробітники УСБУ у Рівненській області опитали близько двох десятків священиків Сарненьської та Рівненської єпархій УПЦ МП у рамках кримінального провадження, відкритого за фактом державної зради та розпалювання межрелігійної ворожнечі. Про це УНН повідомили у спецслужбі.
“Так, допитали близько двох десятків священиків з цієї області в рамках справи за ст. 111 і ст.161”, — сказав співрозмовник агентства, не уточнивши водночас про результати цього спілкування.
Нагадаємо, в УПЦ МП заявляють, що СБУ масово викликає на допити священиків Рівненської області.
Як повідомляв УНН, 30 листопада СБУ обшукала Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру і помешкання митрополита Павла. Митрополит Павло заявив, що не живе в будинку, де СБУ проводила слідчі дії.