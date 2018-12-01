В УПЦ МП поскаржилися на виклики до СБУ

"Як повідомили в управліннях Рівненської та Сарненської єпархій УПЦ МП, священиків Рівненської області масово викликають на допит до заступника начальника слідвідділу управління СБУ у Рівненській області Туза Б.М.", - йдеться у заяві.

Як зазначається, зокрема, надійшла інформація про те, що "значна кількість священиків-благочинних Сарненської єпархії, а також 20 священнослужителів Рівненської єпархії отримали повістки про виклик на допит в якості свідка, без роз’яснення, про що саме свідчити".

В УПЦ МП також заявили, що після 13 листопада "в різних регіонах України майже одночасно відбулася низка провокацій, спрямованих проти ієрархів УПЦ". "Зокрема, були проведені незаконні дії біля резиденцій єпархіальних управлінь та єпископів УПЦ. Окрім того, розпочалися систематичні виклики єпископів УПЦ на розмову до СБУ", - зазначили в УПЦ МП, при цьому не вказавши, у чому полягали ці незаконні дії.

У юридичному відділі УПЦ вважають, що "ці дії скеровані на єпископів із метою тиску та примусу їх до участі в Об’єднавчому соборі".

Нагадаємо, 30 листопада СБУ обшукала Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру і помешкання митрополита Павла. Митрополит Павло заявив, що не живе в будинку, де СБУ проводила слідчі дії.