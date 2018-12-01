В УПЦ МП пожаловались на вызовы в СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В УПЦ МП заявляют, что СБУ массово вызывает на допросы священников Ровенской области. Соответствующее заявление размещено Информационно-просветительским отделом УПЦ МП в субботу, передает УНН.
"Как сообщили в управлениях Ровенской и Сарненской епархий УПЦ МП, священников Ровенской области массово вызывают на допрос к заместителю начальника следотдела управления СБУ в Ровенской области Туза Б.М.", - говорится в заявлении.
Как отмечается, в частности, поступила информация о том, что "значительное количество священников-благочинных Сарненской епархии, а также 20 священнослужителей Ровенской епархии получили повестки о вызове на допрос в качестве свидетеля, без объяснения, о чем свидетельствовать".
В УПЦ МП также заявили, что после 13 ноября "в разных регионах Украины почти одновременно произошел ряд провокаций, направленных против иерархов УПЦ". "В частности, были проведены незаконные действия у резиденций епархиальных управлений и епископов УПЦ. Кроме того, начались систематические вызовы епископов УПЦ на беседу в СБУ", - отметили в УПЦ МП, при этом не указав, в чем заключались эти незаконные действия.
В юридическом отделе УПЦ считают, что "эти действия направлены на епископов с целью давления и принуждения их к участию в Объединительном соборе".
Напомним, 30 ноября СБУ обыскала Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру и жилье митрополита Павла. Митрополит Павел заявил, что не живет в доме, где СБУ проводила следственные действия.