СБУ обшукує Лавру і помешкання митрополита Павла

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки України проводять слідчі дії у настоятеля Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, митрополита Павла (Лебідя). Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ, передає УНН.

"У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України, правоохоронці проводять обшуки за місцем проживання та розміщення майнового комплексу, який належить митрополиту Павлу (Лебідю)", - йдеться в повідомленні СБУ.

У Службі безпеки зазначили, що слідчі дії проводять під процесуальним керівництвом прокуратури Київської області, на виконання доручення слідчого управління ГУ Нацполіції в Київській області.

Наразі слідчі дії тривають, додали в СБУ.

Як повідомляв УНН, за інформацією свідків, обшуки проходять вдома у настоятеля Павла та також у самій Лаврі.

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