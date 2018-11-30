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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 83381 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 103309 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 136213 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132326 просмотра

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Эксклюзив
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7 марта, 13:58 • 126487 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141534 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145346 просмотра

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СБУ обыскивает Лавру и жилье митрополита Павла

СБУ обыскивает Лавру и жилье митрополита Павла

Киев  •  УНН

 • 19469 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины проводят следственные действия у настоятеля Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, митрополита Павла (Лебедя). Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передает УНН.

"В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины, правоохранители проводят обыски по месту жительства и размещения имущественного комплекса, который принадлежит митрополиту Павлу (Лебедю)", - говорится в сообщении СБУ.

В Службе безопасности отметили, что следственные действия проводят под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области, во исполнение поручения следственного управления ГУ Нацполиции в Киевской области.

Сейчас следственные действия продолжаются, добавили в СБУ.

Как сообщал УНН, по информации свидетелей, обыски проходят дома у настоятеля Павла и также в самой Лавре.

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