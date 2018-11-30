СБУ обыскивает Лавру и жилье митрополита Павла
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины проводят следственные действия у настоятеля Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, митрополита Павла (Лебедя). Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передает УНН.
"В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины, правоохранители проводят обыски по месту жительства и размещения имущественного комплекса, который принадлежит митрополиту Павлу (Лебедю)", - говорится в сообщении СБУ.
В Службе безопасности отметили, что следственные действия проводят под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области, во исполнение поручения следственного управления ГУ Нацполиции в Киевской области.
Сейчас следственные действия продолжаются, добавили в СБУ.
Как сообщал УНН, по информации свидетелей, обыски проходят дома у настоятеля Павла и также в самой Лавре.