СБУ обшукує Києво-Печерську Лавру
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Служба безпеки України проводить обшуки у Києво-Печерській Лаврі. Про це УНН повідомили у Києво-Печерській Лаврі.
Співрозмовник агентства повідомив УНН, що обшуки проходять вдома у настоятеля Павла та також у самій Лаврі.
Як повідомляв УНН, українська православна церква (Московського патріархату) заявила, що Міністерство культури ініціювало перевірку наявних церковних коштовностей і святинь Києво-Печерської лаври.
Раніше, у Почаївській лаврі заявили про "використання владою комуністичних методів боротьби з ПЦ"
Нагадаємо, 29 листопада Константинополь ухвалив рішення щодо Томосу для України.