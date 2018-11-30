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СБУ обшукує Києво-Печерську Лавру

СБУ обшукує Києво-Печерську Лавру

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Служба безпеки України проводить обшуки у Києво-Печерській Лаврі. Про це УНН повідомили у Києво-Печерській Лаврі.

Співрозмовник агентства повідомив УНН, що обшуки проходять вдома у настоятеля Павла та також у самій Лаврі.

Як повідомляв УНН, українська православна церква (Московського патріархату) заявила, що Міністерство культури ініціювало перевірку наявних церковних коштовностей і святинь Києво-Печерської лаври.

Раніше, у Почаївській лаврі заявили про "використання владою комуністичних методів боротьби з ПЦ

Нагадаємо, 29 листопада Константинополь ухвалив рішення щодо Томосу для України.

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