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В УПЦ МП заявили, що Мінкульт перевіряє коштовності Києво-Печерської лаври

В УПЦ МП заявили, що Мінкульт перевіряє коштовності Києво-Печерської лаври

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Українська православна церква (Московського патріархату) заявила, що Міністерство культури ініціювало перевірку наявних церковних коштовностей і святинь Києво-Печерської лаври, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".

“з ініціативи Мінкульту була створена спеціальна комісія, до складу якої увійшли співробітники міністерства і національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника”, — йдеться у повідомленні.

28 листопада члени комісії почали перевірку наявності мощей у ближніх і дальніх печерах лаври, додали в УПЦ (МП).

“Робота комісії відбувається під наглядом монахів, наглядачів печер і членів Духовного собору обителі. На прохання намісника обителі, митрополита Павла, огляд алтарних приміщень лаврських храмів здійснюється виключно чоловіками, оскільки жінкам забороняється знаходитися в церковному алтарі”, — йдеться в повідомленні.

ВУПЦ МП додали, що перевірка відбувається вперше за 30-річну історію відродженої Києво-Печерської лаври.

У вересні з’явилась інформація про те, що Міністерство культури збирається оцінити майно УПЦ (МП).

Нагадаємо, Міністерство юстиції України скасувало незаконну перереєстрацію споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври.

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