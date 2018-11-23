Передачу Почаївської лаври УПЦ МП скасовано
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Міністерство юстиції України скасувало незаконну перереєстрацію споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври. Про це повідомляє прес-служба Мін'юсту, передає УНН.
“Комісія Мін’юсту на своєму засіданні задовольнила скаргу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, який просив скасувати рішення про державну реєстрацію права користування на комплекс споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври за релігійною організацією Почаївська Свято-Успенська Лавра. Відповідний наказ Мін’юсту було підписано сьогодні”, — сказала перший заступник міністра юстиції Олена Сукманова.
За її словами, члени Комісії дійшли висновку, що реєстратор здійснив державну реєстрацію права користування на комплекс споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври (Успенського собору, Троїцького собору, монастирських келій, архієрейського будинку, дзвіниці, надбрамного корпусу) з порушеннями вимог чинного законодавства.
“Саме тому це рішення про державну реєстрацію було скасоване, а державному реєстратору, який його здійснив, блоковано доступ до державного реєстру речових прав на нерухоме майно”, — зазначила Сукманова.
Нагадаємо, Головне управління Нацполіції у Тернопільській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неправомірних дій держреєстратора під час реєстрації права користування нерухомим майном комплексу Почаївської лаври УПЦ Московського патріархату.