Поліція розслідує зловживання при передачі Почаївської лаври УПЦ МП
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Головне управління Нацполіції у Тернопільській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неправомірних дій держреєстратора під час реєстрації права користування нерухомим майном комплексу Почаївської лаври УПЦ Московського патріархату. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.
"З метою недопущення поширення недостовірних даних та маніпулювання інформацією про використання майна Почаївської лаври повідомляємо, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неправомірних дій державного реєстратора, який зловживаючи своїми повноваженнями, здійснив державну реєстрацію права користування нерухомим майном комплексу Почаївської лаври за УПЦ Московського патріархату", - сказано у повідомлені.
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Водночас, відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що представник Міністерства культури України, права та інтереси якого порушено, оскаржив до Міністерства юстиції України зазначені дії державного реєстратора із вимогою скасувати рішення про державну реєстрацію права користування нерухомим майном комплексу Почаївської лаври та притягнути реєстратора до відповідальності.
Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснюється прокуратурою області, яка контролює хід розслідування у цьому кримінальному провадженні.
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