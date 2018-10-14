З-під Лаври до столичної поліції доставили близько сотні осіб

“Напередодні святкувань правоохоронці провели серйозну профілактичну роботу із організаторами та учасниками заходів, зокрема постійно працювала поліція діалогу, яка роз’яснювала норми чинного законодавства, а також повідомляли: у випадку виявлення підозрілих осіб поліція буде реагувати і з’ясовувати мотиви їхнього перебування в тому чи іншому місці. Зокрема біля Києво-Печерської лаври виявлено близько сотні осіб, яких доставили до управління поліції для встановлення їх анкетних даних та проведення профілактичної бесіди”, — повідомив А.Крищенко.

Нагадаємо, співробітники поліції не зафіксували порушень правопорядку під час маршу УПА у Києві.