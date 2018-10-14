Поліція не зафіксувала порушень під час маршу УПА в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Співробітники поліції на даний час не зафіксували порушень правопорядку під час маршу УПА у Києві. Про це повідомили УНН у прес-службі ГУ НП Києва.
“Порушень зафіксовано не було”, — сказали у столичній поліції.
Як повідомляв УНН, марш УПА під лозунгом “Повернемо Україну українцям” рушив від пам’ятника Тарасу Шевченку у Києві.
Учасники маршу біля Бессарабської площі підпалили фаєри. Згодом колона активістів маршу УПА підійшла до Європейської площі.