Полиция не зафиксировала нарушений во время марша УПА в Киеве

"Нарушений зафиксировано не было", - сказали в столичной полиции.

Как сообщал УНН, марш УПА под лозунгом "Вернем Украину украинцам" стартовал от памятника Тарасу Шевченко в Киеве.

Участники марша возле Бессарабской площади подожгли фаеры. Впоследствии колонна активистов марша УПА подошла к Европейской площади.