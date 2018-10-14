Полиция не зафиксировала нарушений во время марша УПА в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Сотрудники полиции в настоящее время не зафиксировали нарушений правопорядка во время марша УПА в Киеве. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ НП Киева.
"Нарушений зафиксировано не было", - сказали в столичной полиции.
Как сообщал УНН, марш УПА под лозунгом "Вернем Украину украинцам" стартовал от памятника Тарасу Шевченко в Киеве.
Участники марша возле Бессарабской площади подожгли фаеры. Впоследствии колонна активистов марша УПА подошла к Европейской площади.