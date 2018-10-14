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У центрі Києва розпочався марш УПА

У центрі Києва розпочався марш УПА

Київ • УНН

 • 14049 перегляди

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Від парку імені Тараса Шевченка в Києві рушила колона маршу Української повстанської армії, передає кореспондент УНН.

У марші беруть участь кілька тисяч людей. Учасники тримають у руках прапори націоналістичних організацій. Зазначимо, уздовж вулиці Володимирської стояли національні дружини.

Під час ходи з автомобіля, обладнаного потужними звуковими колонками, лунає українська музика.

Колону супроводжують правоохоронці.

Учасники маршу пройдуть від парку бульваром Шевченка, Хрещатиком, Майданом Незалежності до Європейської площі.

Перед маршем лідери націоналістичних організацій звернулися до учасників акції.

“Це вже не перший марш. Він вже є традиційним. Сьогодні це марш, де вже визнано національно-бандерівське гасло “Слава Україні”, — сказав перед початком ходи лідер ВО “Свобода” Олег Тягнибок.

Як повідомляв УНН, 14 жовтня українці відзначають День захисника України. Окрім того, сьогодні відзначають день святої Покрови Пресвятої Богородиці та День Українського козацтва. Також 14 жовтня традиційно відзначають як день створення Української повстанської армії.

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