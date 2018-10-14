В центре Киева начался марш УПА
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. От парка имени Тараса Шевченко в Киеве двинулась колонна марша Украинской повстанческой армии, передает корреспондент УНН.
В марше принимают участие несколько тысяч человек. Участники держат в руках флаги националистических организаций. Отметим, вдоль улицы Владимирской стояли национальные дружины.
Во время шествия из автомобиля, оборудованного мощными звуковыми колонками, звучит украинская музыка.
Колонну сопровождают правоохранители.
Участники марша пройдут от парка по бульвару Шевченко, Крещатику, Майдану Незалежности до Европейской площади.
Перед маршем лидеры националистических организаций обратились к участникам акции.
“Это уже не первый марш. Он уже является традиционным. Сегодня это марш, где уже признано национально-бандеровский лозунг “Слава Украине”, — сказал перед началом шествия лидер ВО “Свобода” Олег Тягнибок.
Как сообщал УНН, 14 октября украинцы отмечают День защитника Украины. Кроме того, сегодня отмечают день святой Покровы Пресвятой Богородицы и День Украинского казачества. Также 14 октября традиционно отмечают как день создания Украинской повстанческой армии.