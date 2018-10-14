В центре Киева начался марш УПА

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 116654 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 124643 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 164353 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151582 просмотра

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7 марта, 15:45 • 139878 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130124 просмотра

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7 марта, 08:52 • 177955 просмотра

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КИЕВ. 14 октября. УНН. От парка имени Тараса Шевченко в Киеве двинулась колонна марша Украинской повстанческой армии, передает корреспондент УНН.

В марше принимают участие несколько тысяч человек. Участники держат в руках флаги националистических организаций. Отметим, вдоль улицы Владимирской стояли национальные дружины.

Во время шествия из автомобиля, оборудованного мощными звуковыми колонками, звучит украинская музыка.

Колонну сопровождают правоохранители.

Участники марша пройдут от парка по бульвару Шевченко, Крещатику, Майдану Незалежности до Европейской площади.

Перед маршем лидеры националистических организаций обратились к участникам акции.

“Это уже не первый марш. Он уже является традиционным. Сегодня это марш, где уже признано национально-бандеровский лозунг “Слава Украине”, — сказал перед началом шествия лидер ВО “Свобода” Олег Тягнибок.

Как сообщал УНН, 14 октября украинцы отмечают День защитника Украины. Кроме того, сегодня отмечают день святой Покровы Пресвятой Богородицы и День Украинского казачества. Также 14 октября традиционно отмечают как день создания Украинской повстанческой армии.

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