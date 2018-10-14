Сьогодні відзначають День захисника України
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Сьогодні українці відзначають День захисника України, передає УНН.
День захисника України відзначається в Україні 14 жовтня у день святої Покрови Пресвятої Богородиці водночас з Днем Українського козацтва. Також 14 жовтня традиційно відзначають як день створення Української повстанської армії.
Державним святом і неробочим днем День захисника України став в 2015 році з ініціативи Президента Петра Порошенка.
Таке рішення, як вказано в указі, прийняте з метою "вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг Українського народу, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві та на підтримку ініціативи громадськості".
Цим же указом Президент скасував День Захисника Вітчизни, що раніше відзначався 23 лютого.
Як повідомляв УНН, в Україні вперше присвоєно звання генерала жінці.