Сегодня отмечают День защитника Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Сегодня украинцы отмечают День защитника Украины, передает УНН.
День защитника Украины отмечается в Украине 14 октября в день святой Покровы Пресвятой Богородицы одновременно с Днем Украинского казачества. Также 14 октября традиционно отмечают как день создания Украинской повстанческой армии.
Государственным праздником и нерабочим днем День защитника Украины стал в 2015 году по инициативе Президента Петра Порошенко.
Такое решение, как указано в указе, принято с целью "чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе и в поддержку инициативы общественности".
Этим же указом Президент отменил День Защитника Отечества, который ранее отмечался 23 февраля.
Как сообщал УНН, в Украине впервые присвоили звание генерала женщине.