В Україні вперше присвоєно звання генерала жінці

Єдиною на даному етапі жінкою-генералом в силових структурах країни стала Людмила Шугалей — начальник Військово-медичного управління Служби безпеки України. Їй присвоєно звання “генерал-майор медичної служби”. До неї в Україні жінці генеральські погони вручалися тільки в 2004 році — тоді генералом міліції стала Тетяна Подашевська, яка очолювала на той момент департамент громадських зв’язків МВС.

У п’ятницю Порошенко також підписав закон про гендерну рівність військовослужбовців, в тому числі як про рівний обсяг відповідальності, так і про однаковий доступ до посад і звань.

Зараз в Збройних силах України служать за контрактом близько 55 тисяч жінок, з них тільки трохи більше 3 тисяч — офіцери.