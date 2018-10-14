В Україні вперше присвоєно звання генерала жінці
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко вперше присвоїв звання генерала жінці — першою українкою, яка отримала звання генерал-майора медичної служби, стала начальник Військово-медичного управління СБУ Людмила Шугалей. Про це повідомляє УНН з посиланням на указ, опублікований прес-службою Глави держави.
Єдиною на даному етапі жінкою-генералом в силових структурах країни стала Людмила Шугалей — начальник Військово-медичного управління Служби безпеки України. Їй присвоєно звання “генерал-майор медичної служби”. До неї в Україні жінці генеральські погони вручалися тільки в 2004 році — тоді генералом міліції стала Тетяна Подашевська, яка очолювала на той момент департамент громадських зв’язків МВС.
У п’ятницю Порошенко також підписав закон про гендерну рівність військовослужбовців, в тому числі як про рівний обсяг відповідальності, так і про однаковий доступ до посад і звань.
Зараз в Збройних силах України служать за контрактом близько 55 тисяч жінок, з них тільки трохи більше 3 тисяч — офіцери.