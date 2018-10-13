День захисника України перестав бути святом виключно хлопців - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. День захисника України, який ми святкуватимемо завтра, перестав бути святом виключно хлопців. На цьому наголосив Президент України Петро Порошенко під час візиту у Херсонську область, передає УНН.
"День захисника України, який ми святкуватимемо завтра, перестав бути святом виключно хлопців. Сьогодні 55 тисяч дівчат служать у лавах ЗСУ", - наголосив Президент.
Порошенко привітав усіх захисників Вітчизни, які міцно тримають зброю в руках.
"З такими героями Україна здатна подолати будь-які виклики і загрози!"- додав він.
Нагадаємо, у Міноборони повідомили, що понад 55 тисяч жінок, з яких понад 25 тисяч – військовослужбовці, служить або працює у ЗСУ, які мають загальну чисельність 255 тисяч осіб.