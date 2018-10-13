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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 52092 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 114689 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 122699 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 162109 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150762 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139509 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129907 просмотра

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7 марта, 08:52 • 176943 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
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День защитника Украины перестал быть праздником исключительно мужчин - Порошенко

День защитника Украины перестал быть праздником исключительно мужчин - Порошенко

Киев  •  УНН

 • 14481 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. День защитника Украины, который мы будем праздновать завтра, перестал быть праздником исключительно мужчин. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Херсонскую область, передает УНН.

“День защитника Украины, который мы будем праздновать завтра, перестал быть праздником исключительно мужчин. Сегодня 55 тыс. девушек служат в рядах ВСУ”, — подчеркнул Президент.

Порошенко поздравил всех защитников Отечества, которые крепко держат оружие в руках.

“С такими героями Украины способна преодолеть любые вызовы и угрозы!” — добавил он.

Напомним, в Минобороны сообщили, что более 55 тыс. женщин, из которых более 25 тыс. — военнослужащие, служит или работает в ВСУ, которые имеют общую численность 255 тыс. человек.

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