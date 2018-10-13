День защитника Украины перестал быть праздником исключительно мужчин - Порошенко

“День защитника Украины, который мы будем праздновать завтра, перестал быть праздником исключительно мужчин. Сегодня 55 тыс. девушек служат в рядах ВСУ”, — подчеркнул Президент.

Порошенко поздравил всех защитников Отечества, которые крепко держат оружие в руках.

“С такими героями Украины способна преодолеть любые вызовы и угрозы!” — добавил он.

Напомним, в Минобороны сообщили, что более 55 тыс. женщин, из которых более 25 тыс. — военнослужащие, служит или работает в ВСУ, которые имеют общую численность 255 тыс. человек.