В Украине впервые присвоено звание генерала женщине

Единственной на данном этапе женщиной-генералом в силовых структурах страны стала Людмила Шугалей — начальник Военно-медицинского управления Службы безопасности Украины. Ей присвоено звание “генерал-майор медицинской службы”. До нее на Украине женщине генеральские погоны вручались только в 2004 году — тогда генералом милиции стала Татьяна Подашевская, возглавлявшая на тот момент департамент общественных связей МВД.

В пятницу Порошенко также подписал закон о гендерном равенстве военнослужащих, в том числе как о равном объеме ответственности, так и об одинаковом доступе к должностям и званиям.

Сейчас в Вооруженных силах Украины служат по контракту около 55 тысяч женщин, из них только чуть более 3 тысяч — офицеры.