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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 116965 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 124954 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 164750 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151763 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 15:45 • 139970 просмотра

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В Украине впервые присвоено звание генерала женщине

В Украине впервые присвоено звание генерала женщине

Киев  •  УНН

 • 28541 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко впервые присвоил звание генерала женщине — первой Украинской, которая получила звание генерал-майора медицинской службы, стала начальник Военно-медицинского управления СБУ Людмила Шугалей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на указ, опубликованный пресс-службой главы государства.

Единственной на данном этапе женщиной-генералом в силовых структурах страны стала Людмила Шугалей — начальник Военно-медицинского управления Службы безопасности Украины. Ей присвоено звание “генерал-майор медицинской службы”. До нее на Украине женщине генеральские погоны вручались только в 2004 году — тогда генералом милиции стала Татьяна Подашевская, возглавлявшая на тот момент департамент общественных связей МВД.

В пятницу Порошенко также подписал закон о гендерном равенстве военнослужащих, в том числе как о равном объеме ответственности, так и об одинаковом доступе к должностям и званиям.

Сейчас в Вооруженных силах Украины служат по контракту около 55 тысяч женщин, из них только чуть более 3 тысяч — офицеры.

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