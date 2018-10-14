В Украине впервые присвоено звание генерала женщине
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко впервые присвоил звание генерала женщине — первой Украинской, которая получила звание генерал-майора медицинской службы, стала начальник Военно-медицинского управления СБУ Людмила Шугалей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на указ, опубликованный пресс-службой главы государства.
Единственной на данном этапе женщиной-генералом в силовых структурах страны стала Людмила Шугалей — начальник Военно-медицинского управления Службы безопасности Украины. Ей присвоено звание “генерал-майор медицинской службы”. До нее на Украине женщине генеральские погоны вручались только в 2004 году — тогда генералом милиции стала Татьяна Подашевская, возглавлявшая на тот момент департамент общественных связей МВД.
В пятницу Порошенко также подписал закон о гендерном равенстве военнослужащих, в том числе как о равном объеме ответственности, так и об одинаковом доступе к должностям и званиям.
Сейчас в Вооруженных силах Украины служат по контракту около 55 тысяч женщин, из них только чуть более 3 тысяч — офицеры.