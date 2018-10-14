Під час маршу УПА в Києві масово запалили фаєри і димовухи
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Під час маршу УПА в Києві активісти запалили фаєри та димові шашки, передає кореспондент УНН.
Колона активістів зупинилася біля Бессарабської площі і активісти почали масово запалювати фаєри та димовухи різного кольору.
Після цього активісти рушили далі вулицею Хрещатик до Європейської площі.
Зазначимо, що наразі все спокійно, будь-яких конфліктних ситуацій під час ходи не виникало.
Як повідомляв УНН, у центрі Києва розпочався марш УПА.