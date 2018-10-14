Під час маршу УПА в Києві масово запалили фаєри і димовухи

Колона активістів зупинилася біля Бессарабської площі і активісти почали масово запалювати фаєри та димовухи різного кольору.

Після цього активісти рушили далі вулицею Хрещатик до Європейської площі.

Зазначимо, що наразі все спокійно, будь-яких конфліктних ситуацій під час ходи не виникало.

Як повідомляв УНН, у центрі Києва розпочався марш УПА.