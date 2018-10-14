Во время марша УПА в Киеве массово зажгли файеры и дымовухи

Колонна активистов остановилась возле Бессарабской площади, и активисты начали массово зажигать файеры и дымовухи разного цвета.

После этого активисты двинулись дальше по улице Крещатик к Европейской площади.

Отметим, что сейчас все спокойно, каких-либо конфликтных ситуаций во время шествия не возникало.

Как сообщал УНН, в центре Киева начался марш УПА.