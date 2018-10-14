Во время марша УПА в Киеве массово зажгли файеры и дымовухи
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Во время марша УПА в Киеве активисты зажгли файеры и дымовые шашки, передает корреспондент УНН.
Колонна активистов остановилась возле Бессарабской площади, и активисты начали массово зажигать файеры и дымовухи разного цвета.
После этого активисты двинулись дальше по улице Крещатик к Европейской площади.
Отметим, что сейчас все спокойно, каких-либо конфликтных ситуаций во время шествия не возникало.
Как сообщал УНН, в центре Киева начался марш УПА.